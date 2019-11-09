Росія не вперше використовує Інтерпол для переслідувань українців у Польщі - Дещиця

Затримання сьогодні в Польщі ветерана АТО Ігоря Мазура, що відбулося на підставі запиту Росії в Інтерпол, є не першим таким випадком в Польщі.

Українська сторона намагатиметься зробити все можливе, аби запобігти екстрадиції Мазура до Росії.

На цьому в коментарі власному кореспондентові Укрінформу наголосив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“Це не перший такий випадок, коли затримують українських громадян. Є вже близько десяти таких випадків у Польщі, коли російська сторона через Інтерпол намагається затримати і екстрадувати до Росії українців, які брали участь у військових операціях на сході України”,- заявив Дещиця.

За його словами, ці люди зараз перебувають у польських СІЗО, їх справи перебувають на розгляді польських правоохоронних і судових органів. Однак жодного випадку екстрадиції українців до Росії не було.

Дипломат зауважив, що у випадку затримань українців на території Польщі на запит Росії польські правоохоронці діяли відповідно до діючих норм і зобов’язань Польщі як учасника Інтерполу.

Посол наголосив, що у справі затримання Мазура він перебуває у постійному контакті з представниками польської влади. Зокрема, дипломат провів розмови з цього приводу із заступником глави МЗС Польщі Марціном Пшидачем, а також віцемаршалком Сейму Малгожатою Госєвською.

“Польська сторона розуміє значимість цієї справи”,- зазначив Дещиця.

Він підтвердив інформацію, що упродовж 48-ми годин польський суд ухвалить рішення у справі про тимчасовий арешт Мазура.

“Ми намагатимемося переконати суд, щоб він передав українця на поруки генконсулу України. Маючи вже попередній досвід, ми доводитимемо, що це - політично сфабрикована справа Російської Федерації”,- резюмував Дещиця.

Як інформувало агентство, сьогодні вранці на пункті пропуску “Дорогуськ” у Польщі був затриманий співробітник секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, ветеран АТО Ігор Мазур. Генконсул України в Любліні Василь Павлюк повідомив агентству, що українська консульська установа звернулася до Окружної прокуратури у Любліні, щоб там офіційно розтлумачили: за що затримали ветерана АТО і які йому висовують звинувачення. Консул України з Генконсульства України в Любліні вже побував в пункті пропуску “Дорогуськ”, де зустрівся із затриманим польською стороною українцем.

Згідно з польським законодавством, суд може тимчасово арештувати особу максимум на три місяці.

Про затримання Мазура на кордоні повідомила раніше у Фейсбуці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала МЗС надати максимальне сприяння у звільненні Мазура, а представників ЗМІ - допомогти поширити інформацію, аби “не допустити судилища та видачі Ігоря Мазура Російській Федерації”.

Як відомо, Ігор Мазур був керівником “Правого сектора“ Київщини і начальником штабу 24-ї Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 знаходився в зоні АТО. У квітні 2015-го він став офіцером Збройних сил України — командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі “М“. А з листопада 2016 року після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО і заступником головного командира Української націоналістичної самооборони.