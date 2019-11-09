Росія “вкинула” у базу Інтерполу фейк нібито Мазур воював у Чечні — Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Росія вкотре використала Інтерпол для політичних переслідувань громадян України.

Про це він сказав у суботу, коментуючи затримання польськими органами на прикордонному пункті Ягодин-Дорогуськ українця Ігора Мазура, повідомляє пресслужба МВС України.

Міністр нагадав, що підставою для затримання стало опубліковане Російською Федерацією в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура з метою його арешту та подальшої екстрадиції до Росії.

За його словами, РФ порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

"РФ звинувачує нашого громадянин у тому, що він начебто у 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і були важко травмовані кілька російських військовослужбовців. У зв’язку з наведеним фактом МВС України негайно привернуло увагу Генерального секретаріату Інтерполу про чергову спробу Російської Федерації неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України", - зазначив Аваков.

Він додав, що МВС привернуло увагу і компетентних органів Польської Республіки до факту грубого порушення росіянами Статуту та Правил Інтерполу, а також інших норм міжнародного законодавства.

"МВС висловлює сподівання на швидкий, об’єктивний та законний розгляд ними цієї справи, яка є повністю сфабрикованою на догоду Кремлю", - зауважив Аваков.

У міністерстві нагадали, що раніше РФ зверталася до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні із запитом про оголошення колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до РФ за нібито "участь в озброєній банді", "навмисному вбивстві двох або більше людей, скоєному за попередньою змовою групою осіб" та "замаху на навмисне вбивство двох або більше людей, скоєне за попередньою змовою групою осіб".

Про затримання Мазура на кордоні повідомила раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала МЗС надати максимальне сприяння у звільненні Мазура, а представників ЗМІ - допомогти поширити інформацію, аби "не допустити судилища та видачі Ігоря Мазура Російській Федерації".

Мазур був керівником "Правого сектора" Київщини і начальником штабу 24-ї сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го він став офіцером Збройних сил України - командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі "М". А з листопада 2016 року після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО і заступником головного командира Української націоналістичної самооборони.