Затримання ветерана АТО у Польщі: суд може відбутися у неділю - джерело

Суд у справі тимчасового арешту в Польщі за запитом РФ про екстрадицію співробітника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ветерана АТО Ігоря Мазура може відбутися у закритому режимі в неділю.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело, наближене до цієї справи.

“Засідання суду у справі тимчасового арешту Ігоря Мазура може відбутися у закритому режимі вже завтра”, - повідомило джерело.

Раніше генконсул України в Любліні Василь Павлюк повідомив агентству, що українська консульська установа звернулася до Окружної прокуратури у Любліні, щоб там офіційно розтлумачили: за що затримали ветерана АТО і які йому висувають звинувачення.

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За словами Павлюка, консул України з Генконсульства України в Любліні побував в пункті пропуску “Дорогуськ”, де зустрівся із затриманим польською стороною українцем.

Український дипломат зазначив, що під час розгляду судом питання про тимчасовий арешт він намагатиметься взяти Мазура на поруки.

Згідно з польським законодавством, у Польщі суд може тимчасово арештувати особу максимум на три місяці.

Про затримання Мазура на кордоні повідомила раніше у Фейсбуці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала МЗС надати максимальне сприяння у звільненні Мазура, а представників ЗМІ - допомогти поширити інформацію, аби “не допустити судилища та видачі Ігоря Мазура Російській Федерації”.

Як відомо, Ігор Мазур був керівником “Правого Сектора“ Київщини і начальником штабу 24 Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 знаходився в зоні АТО. У квітні 2015-го він став офіцером Збройних Сил України — командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі “М“. А з листопада 2016 року після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО і заступником Головного Командира Української Націоналістичної Самооборони.