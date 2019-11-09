Віцеспкер Сейму Польщі - про затримання Мазура: Ми не можемо піддатися на провокацію

Затримання Ігоря Мазура є виключно технічним питанням виконання Польщею міжнародних угод та зобов'язань.

Про це у Facebook повідомила віцеспікер Сейму Польщі Малгожата Гошевська.

«Я закликаю до спокою та розсудливості. Затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням республікою міжнародних угод та зобов'язань. Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, у Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти», - написала Гошевська.

При цьому вона підкреслила: «Ми не можемо піддатися на провокацію. Ми не можемо бути акторами російського сценарію».

За словами Гошевської, Польща зробила те, що мусила зробити - затримала особу, яка фігурує в реєстрі Інтерполу, але тільки – для з’ясування ситуації.

«Ми вже багато чого знаємо. І я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень», - наголосила віцеспікер Сейму.

Як повідомляв Укрінформ, у Польщі за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини, ветерана Ігоря Мазура.

Ігор Мазур був керівником “Правого Сектора“ Київщини та начальником штабу 24-ї Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го став офіцером ЗСУ - командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі “М“. А з листопада 2016 року після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО.