В ОБСЄ закликають тиснути на причетних до ув'язнення Асєєва

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав негайно звільнити ув'язненого в окупованому Донецьку українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва.

Відповідна заява Дезіра публікується на сайті ОБСЄ.

"Я рішуче засуджую ув’язнення Станіслава Асєєва і я шокований абсолютно незаконним його обвинуваченням та засудженням до 15 років ув'язнення. Я наголошую, що він має бути негайно звільнений", - ідеться в заяві.

Окрім того, Дезір закликав звільнити іншого блогера та працівника Радіо Свобода - Олега Галазюка, теж захопленого російськими збройними формуваннями на окупованому Донбасі.

"Асєєв і Галазюк були одними з небагатьох незалежних журналістів, які вели репортажі з непідконтрольних урядові районів Донецької області… Я вкотре закликаю всі держави-учасниці ОБСЄ посилити тиск на всіх, хто має до цього відношення, аби звільнити й Асєєва, і Галазюка", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

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Як повідомляв Укрінформ, підтримувані Росією бойовики угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили, що тамтешня "прокуратура" засудила на 15 років ув’язнення українського журналіста, автора колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслава Асєєва.

Він перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу повідомлялося про його зникнення, два тижні про нього нічого не було відомо. Згодом у "ДНР" визнали, що затримали Асєєва та звинуватили його у "шпигунстві на користь України".

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Вимогу звільнити Асєєва вже оприлюднили Європейська федерація журналістів та Національна спілка журналістів України.

Разом із тим відомо, що Офіс представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ має намір провести 6 листопада у Москві за підтримки МЗС Росії конференцію з питань безпеки журналістів та свободи медіа.