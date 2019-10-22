ОБСЄ збирається провести у Москві конференцію з питань свободи ЗМІ

Офіс представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ має намір провести 6 листопада у Москві за підтримки МЗС Росії конференцію з питань безпеки журналістів та свободи медіа.

Про це повідомляє офіційний сайт ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

"Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ оголосив сьогодні, що його офіс організовує конференцію високого рівня з питань свободи медіа, яка пройде 6 листопада у Москві. Конференція під назвою "Свобода ЗМІ та безпека журналістів у Російській Федерації та регіоні ОБСЄ" організована Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ за підтримки міністерства закордонних справ Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на конференції будуть обговорюватися чотири основні теми: свобода ЗМІ та плюралізм медіа в Росії та регіоні ОБСЄ; безпека журналістів: нові виклики та відповіді; фейкові новини, дезінформація: як боротися з ними, в тому числі шляхом інтернет-регулювання; саморегуляція ЗМІ, перевірка фактів і роль журналістики, етичні стандарти та медіаграмотність.

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Захід, участь у якому, як очікується, візьмуть близько 200 осіб, відкриють представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір разом з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"На конференції зберуться представники різних російських ЗМІ, включаючи неурядові незалежні медіа, медіа-експерти та представники влади й інститутів Російської Федерації, щоб відкрито обговорити свободу і питання розвитку ЗМІ, безпеки журналістів, регулювання, що впливає на свободу вираження думок, механізми саморегуляції та питання, пов’язані з дезінформацією та якістю інформації в РФ та в регіоні ОБСЄ", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. За його словами, це буде перша така конференція, організована його офісом у Росії "з відкритою дискусією між представниками незалежних ЗМІ та уряду на високому рівні".

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Слід зазначити, що російські ЗМІ ще в березні анонсували конференцію за сприяння Арлема Дезіра. Вони повідомляли з посиланням на представника МЗС РФ Марію Захарову, що захід планується "в цьому році, можливо літом".

Коментуючи цю інформацію в офісі Дезіра, власному кореспонденту Укрінформу тоді повідомили, що організація конференції щодо свободи слова в РФ обговорюється, але деталей немає.

Разом із тим 20 березня Дезір висловлював занепокоєння ухваленням у Росії законів про заборону розповсюдження фейкових новин та про переслідування за явні образи представників влади в ЗМІ й інтернеті.