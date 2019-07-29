ОБСЄ засуджує напади на журналістів під час протестів у Москві

"Я засуджую усі випадки, коли працівники ЗМІ зазнали жорстокого відношення або ж перешкоджання з боку правоохоронних органів під час висвітлення суботніх демонстрації в Москві. ЗМІ відіграють важливу наглядову роль, і журналістам слід гарантувати безперешкодний доступ до публічних заходів, а також безпечні умови праці в будь-який час, у тому числі при висвітленні протестів", - заявив Дезір.

Зазначається, що 27 липня щонайменше 15 працівників ЗМІ, зокрема "Новой газеты", "РБК", "Медузы", "Комсомольськой правды", "Медиазоны", Deutsche Welle, Associated Press, The Village та Wikinews, зазнали нападів, були затримані поліцією, або ж їх обладнання було пошкоджене поліцією під час висвітлення акції у центрі Москви. Крім того, головний редактор телеканалу "Дождь" Олександра Перепелова була викликана на допит до Слідчого комітету.

Дезір нагадав, що менше року тому, у грудні 2018 року, Рада Міністрів ОБСЄ ухвалила Рішення щодо безпеки журналістів, в якому міститься визнання важливої ролі ЗМІ під час висвітлення виборів та висловлюється серйозне занепокоєння з приводу погроз і насильства щодо журналістів під час висвітлення цих подій.

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Як повідомлялося, у Москві у суботу, 27 липня, планувалася акція на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми. Влада її не погодила. За даними "ОВД-Инфо", поліцейські із грубим застосуванням сили затримали 1373 особи. У відділах поліції на ніч залишили близько 150 затриманих.

Незалежні кандидати до Мосміськдуми проводять масові вуличні акції з 14 липня, вимагаючи їх зареєструвати.

Вибори в Московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.