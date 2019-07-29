Україна закликає Радбез ООН відреагувати на насильство у Москві

"Цими вихідними у Москві сталося масштабне порушення базових прав людини - понад тисячу учасників акцій проти фальсифікації місцевих виборів були піддані насильству та арештовані силовиками", - пояснили у представництві.

Українські дипломати додали, що внаслідок насильства багатьох людей поранено, а лідера російської опозиції було шпиталізовано.

"Ми закликаємо Раду Безпеки ООН відреагувати", - заявили дипломати.

Як повідомлялося, незалежні кандидати до Мосміськдуми проводять масові вуличні акції з 14 липня. Учасники протестів не задоволені також тим, що багато кандидатів, лояльних до мерії Москви, ідуть на вибори не від партій, а як самовисуванці. Проблем із реєстрацією у провладних кандидатів немає.

Наразі слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі виборчої комісії.

Вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.

У Москві минулої суботи планувалася акція на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми. Влада її не погодила. За даними "ОВД-Инфо", поліцейські затримали 1373 особи. У відділах поліції на ніч залишили близько 150 затриманих.

Фото: witter.com/ukrinun