Комітет ПА ОБСЄ: Росія не поважає право на мирне зібрання

Комітет із демократії, прав людини та гуманітарних питань ПА ОБСЄ висловив занепокоєння з приводу недотримання в Росії фундаментального права на свободу мирних зібрань після затримання понад 1 тис. учасників мітингу в Москві.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

"Після повідомлень про затримання понад 1000 учасників мітингу в центрі Москви на вихідних, керівники комітету Парламентської асамблеї ОБСЄ з прав людини висловили занепокоєння з приводу ситуації навколо поваги свободи мирних зібрань у Росії. Голова Комітету Кірякос Хаджіянні (народний депутат, Кіпр), віце-голова Майкл Лінк (народний депутат, Німеччина) і доповідач Сусана Амадор (народний депутат, Португалія) закликали владу повністю дотримуватися основних свобод та зобов'язань у рамках ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Вказується на те, що мітинги в Москві, які влада не санкціонувала, були організовані протестувальниками проти, як вони вважають, незаконних рішень виборчої комісії про відмову в реєстрації опозиційним кандидатам на місцевих виборах.

"Росія, як і всі країни ОБСЄ, гарантувала своєму народу право мирних зібрань. На жаль, масові затримання та насильство з боку поліції в ці вихідні показують, що ця фундаментальна свобода не дотримується. Мирні громадяни не повинні каратися за те, що вони з'явилися і висловлюють свою думку", - заявило керівництво загального комітету ПА ОБСЄ з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань, зазначивши, що стаття 31 Конституції РФ передбачає, що "громадяни Російської Федерації мають право мирно збиратися, без зброї, проводити мітинги, зустрічі та демонстрації, марші і пікети".

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Також зазначається, що розгорнуті ОБСЄ спостерігачі на попередніх виборах в РФ неодноразово доходили висновку, що свобода мирних зібрань у країні не дотримується.

Як повідомлялося, 27 липня у Москві затримали понад 1300 учасників мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації. При цьому російські силовики діяли жорстоко, б'ючи демонстрантів кийками.