Берлін стурбований насильством проти демонстрантів у Москві

Німецький уряд стурбований затриманням протестувальників у Москві та нехтуванням російською владою правом свободи зібрань.

Німецький уряд стурбований як затриманням великої кількості протестувальників у Москві, так і нехтуванням російською владою правом свободи зібрань.

Про це заявила у понеділок на брифінгу представниця федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Російська Федерація заявляла про прихильність таким принципам, як свобода зібрань і свобода вираження поглядів. Ми закликаємо російський уряд поважати ці принципи та дотримуватися у своїх діях пропорційності. Федеральний уряд очікує швидкого звільнення затриманих", - заявила Деммер.

Вона зазначила, що уряд ФРН з великою стурбованістю взяв до уваги повідомлення про арешти та застосування сили поліцією проти великої кількості людей, які мирно демонстрували у Москві, адже йдеться про дотримання принципів ОБСЄ та Ради Європи, які мають велике значення для демократії.

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Що стосується місцевих виборів у Росії у вересні, то Берлін наполегливо закликає Росію дотримуватися міжнародних стандартів, сказала Деммер.

Як повідомлялося, 27 липня у Москві затримали понад 1300 учасників мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації. При цьому російські силовики діяли жорстоко, б'ючи демонстрантів кийками.