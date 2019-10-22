Україна вимагає від Росії негайно звільнити Асєєва

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з так званим «судовим рішенням» російської окупаційної влади у Донецьку щодо позбавлення волі громадянина України, журналіста Станіслава Асєєва за нібито шпигунство.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

“Незаконне утримання та псевдо-вирок Станіславу Асєєву вчергове підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню. Недарма УВКПЛ ООН у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 травня до 15 серпня 2019 року окремо відзначило відсутність можливостей для публічного висловлення критичних поглядів на окупованій частині Донбасу.

Підкреслюємо, що незаконне позбавлення волі є в Україні кримінальним злочином. Усі причетні до утримання Асєєва будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України”, - наголосили в міністерстві.

Читайте також: Вирок журналісту Асєєву в окупованому Донецьку обурив НСЖУ

МЗС вимагає від Російської Федерації негайного звільнення Асєєва та усіх інших незаконно утримуваних громадян України. Закликаємо міжнародну спільноту засудити незаконне позбавлення волі громадянина України Асєєва та посилити тиск на РФ з метою безумовного звільнення усіх громадян України, які утримуються як заручники на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялося, підтримувані Росією бойовики угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув’язнення Станіслава Асєєва.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Про засудження “вироку” та вимогу звільнити Асєєва вже заявили Європейська федерація журналістів та Національна спілка журналістів України.