Україна порушить в ООН питання щодо журналіста Асєєва

Україна має намір порушити в ООН питання стосовно журналіста Станіслава Асєєва, якого в "ДНР" засудили на 15 років ув’язнення.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається правозахисною тематикою. Без сумнівів, делегація України порушить питання і про так званий "вирок" Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів та грубого порушення прав людини", - поінформував дипломат.

Він також підтвердив, що українська сторона "доведе цю інформацію до відома керівництва ООН".

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Водночас, за словами Ніколенка, Україна не припиняє привертати увагу ООН до утисків прав і свобод на окупованих територіях.

"Зокрема, минулого тижня на Четвертому комітеті, який розглядав питання інформації, ми говорили про обмеження свободи слова, а також переслідування журналістів і активістів на українських територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - зазначив представник української місії при ООН.

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Як повідомляв Укрінформ, підтримувані Росією бойовики угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили, що тамтешня "прокуратура" засудила на 15 років ув’язнення українського журналіста, автора колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслава Асєєва.

Він перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу повідомлялося про його зникнення, два тижні про нього нічого не було відомо. Згодом у "ДНР" визнали, що затримали Асєєва та звинуватили його у "шпигунстві на користь України".