Європейська федерація журналістів вимагає негайно звільнити Асєєва

Європейська федерація журналістів (EFJ) вимагає негайно звільнити українського журналіста, автора колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслава Асєєва.

Про це йдеться у пресрелізі організації.

“Європейська федерація журналістів була шокована рішенням (про засудження Асєєва — ред.), і повторює свій заклик негайно звільнити Асєєва”, - йдеться у пресрелізі.

За словами генсека EFJ Рікардо Гутьєреша, жорстке поводження з Асєєвим та суворий вирок є грубим порушенням свободи ЗМІ.

Раніше підтримувані Росією бойовики угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув’язнення Станіслава Асєєва.

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Як відомо, автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.