Європейська федерація журналістів вимагає негайно звільнити Асєєва
Про це йдеться у пресрелізі організації.
“Європейська федерація журналістів була шокована рішенням (про засудження Асєєва — ред.), і повторює свій заклик негайно звільнити Асєєва”, - йдеться у пресрелізі.
За словами генсека EFJ Рікардо Гутьєреша, жорстке поводження з Асєєвим та суворий вирок є грубим порушенням свободи ЗМІ.
Раніше підтримувані Росією бойовики угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув’язнення Станіслава Асєєва.
Як відомо, автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.