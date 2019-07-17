Під штаб-квартирою ОБСЄ пройшов мітинг у пам’ять про жертв MH17

Українська діаспора Відня та небайдужі друзі України з інших країн провели під штаб-квартирою ОБСЄ у Відні акцію в пам'ять про жертв авіакатастрофи MH17.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Відні.

"Ми сьогодні зібралися, щоб нагадати про ту жахливу катастрофу, яка сталася п’ять років тому в небі над Донеччиною. Не можна дозволити, щоб ця трагедія, спричинена російськими бойовиками, пішла в небуття. Усі винуватці – як ті, хто безпосередньо стріляв, так і їх командири в російських збройних силах та безпосередньо керівництво в Кремлі – мають бути притягнуті до відповідальності. Світ має не забувати, що Росія вбиває", - повідомив організатор акції, член "Товариства української молоді Австрії" Ростислав Бортник.

Під штаб-квартирою ОБСЄ пройшов мітинг у пам’ять про жертв MH-17 / Фото: Короткий Василь, Укрінформ

За його словами, формат акції був обраний мистецько-політичного спрямування: "Хотілося б більше реагувати на гострі політичні події з використанням мови мистецтва та сучасних тенденцій. І тому цю акцію, схожу більше на флешмоб, ми проводили в рамках проекту "Мистецтво заради пам’яті".

Ростислав, архітектор за професією, змайстрував картонний літак, який символізував збитий російським "Буком" малайзійський авіалайнер Boeing 777. Учасники флешмобу розмістили літак неподалік входу до штаб-квартири ОБСЄ, де в цей час саме збиралися представники делегацій країн-учасниць на засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки.

На літаку містилися надпис "Russia kills" ("Росія вбиває"), хештеги #MH-17, #298, а також було наведено кількість жертв лайнера відповідно до їх громадянства та зазначено кількість українців, які загинули у протистоянні з російським агресором з початку війни у 2014 році – 13 тис. осіб.

Двометровий літак з написом MH-17 привертав увагу як туристів, так і іноземних дипломатів в ОБСЄ, які підходили, щоб більше дізнатися про акцію та зробити фото. Також активісти роздавали перехожим листівки з інформацією про авіакатастрофу та опубліковані нещодавно результати міжнародного слідства.

Крім того, були розгорнуті національні прапори країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, та прапор України.

Заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський також поспілкувався з учасниками акції, подякувавши за активну громадянську позицію. За його словами, під час сьогоднішнього засідання Форуму із співробітництва у галузі безпеки українська делегація в деталях поінформує іноземних колег про російську причетність до цієї трагедії. "Ми це питання активно порушуємо на засіданнях ОБСЄ. І сьогодні ми вкотре, детально та з презентацією, розповімо про те, як російська сторона намагалася і досі намагається відвести відповідальність від себе за трагедію, незважаючи на всі факти, встановлені міжнародним слідством", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні - п'ята річниця авіаційної катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 компанії "Малайзійські авіалінії", що летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур.

Внаслідок цієї трагедії загинуло 298 людей – усі пасажири та екіпаж. Літак було збито у небі над селом Грабове Донецької області в зоні воєнних дій на Сході України. З перших днів катастрофи Україна послідовно дотримувалась висунутого припущення про те, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" російського походження, випущеною або бойовиками-сепаратистами, або російськими військовими. Такого ж висновку дійшла Рада з питань безпеки Нідерландів, яка у жовтні 2015 року оприлюднила фінальний технічний звіт щодо катастрофи Боїнга рейсу МН-17. Радбез Нідерландів встановив, що літак було збито боєголовкою 9N314M, запущеною із системи "Бук". Голова Ради з питань безпеки Нідерландів Тібе Йоустра в інтерв’ю нідерландським ЗМІ заявив, що ракета, якою збито літак, була випущена з території, контрольованої проросійськими бойовиками.

У свою чергу міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановила номер зенітного ракетного комплексу «Бук» зі складу російської 53-ої зенітно-ракетної бригади, яким був збитий літак «Малайзійських авіаліній». Крім того, інтернет-видання Bellingcat, провівши власне дослідження на основі аналізу соціальних мереж та інших відкритих джерел, підготувало звіт, у якому ідентифікувало 20 російських військових, причетних до катастрофи МН-17. Цей звіт із іменами та фотографіями військових група передала нідерландській прокуратурі.

Згодом свої висновки оприлюднила Міжнародна слідча група, якій вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК «Бук» прямував на територію України, а також маршрут його руху у зворотному напрямку. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на територію Східної України і пізніше вивезений назад в РФ. Ці висновки фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat.

5 липня 2017 року державами-учасниками Міжнародної слідчої групи було ухвалено рішення про те, що кримінальне провадження у справі збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17 здійснюватиметься у рамках національної юрисдикції Нідерландів. 19 червня 2019 року були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких Міжнародна слідча група назвала причетними до збиття Боїнга МН-17. Разом з тим вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.