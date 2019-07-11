Нацрада оголосить шість конкурсів на радіомовлення

Нацрада оголосить шість конкурсів на радіомовлення

Укрінформ
Національна рада на своєму засіданні 11 липня вирішила оголосити шість конкурсів на мовлення, запропонувавши мовникам освоїти 170 FM-частот. Також на конкурс виставлено 3 частоти в УКХ-діапазоні.

Про це повідомляє прес-служба Національної ради.

“Ці форматні конкурси є результатом величезної роботи з акумулювання частот і продумані для того, щоб регулятор міг виконати свої зобов’язання, виписані в законодавстві про Суспільне мовлення, із розбудови мереж "Українського радіо", "Радіо Промінь" і "Радіо Культура”, - підкреслив під час розгляду цих питань член Національної ради Сергій Костинський, назвавши цю подію знаковою для України, українського радіопростору і Національної ради.

У цих конкурсах можуть брати участь усі програми Суспільного мовлення, радіостанції, що здійснюють військово-патріотичне мовлення, приватні мовники будь-якого жанру. Водночас член Національної ради Олег Черниш зауважив, що відповідно до законодавства суспільний мовник має переваги.

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Отже, Національна рада ухвалила рішення про оголошення шести конкурсів і затвердила їхні конкурсні умови.

Конкурс із розбудови інформаційного мовлення налічує 37 частот у 14-х областях, зокрема і в 4-х обласних центрах – Києві, Івано-Франківську, Одесі, Ужгороді. У загальному обсязі мовлення не менше як 50 відсотків мають транслюватися інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі 100-відсотково українською мовою.

Конкурс на освітньо-розважальне мовлення — це 38 частот у 22 областях України. Інформаційні, освітні та розважальні передачі мають становити половину обсягу усього ефірного мовлення і звучати винятково українською мовою.

Конкурс на культурно-мистецьке мовлення передбачає 15 частот у 13 областях. Компанії, які стануть переможцями конкурсу, мають транслювати не менше як 50 відсотків культурно-мистецьких та освітніх передач. Обсяг ведення передач українською мовою – 100 відсотків.

Як зазначається, умови цих трьох конкурсів забороняють ретрансляцію програм і використання вихідних даних інших мовників.

На конкурс із розбудови військово-патріотичного радіо виставлено 8 частот у 6 областях, зокрема у 5-ти обласних центрах – Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Полтаві і Херсоні.

На цих частотах мають звучати програми, які висвітлюють діяльності Збройних Сил України, операції Обʼєднаних сил, діяльності ветеранів АТО та подій, що відбуваються на територіях, які є тимчасово окупованими та тимчасово не підконтрольними державній владі України. Також вимогами до програмної концепції передбачено виготовлення та розповсюдження не менше як 30 відсотків програм на військово-патріотичну тематику.

На конкурс для місцевого радіомовлення запропоновано 67 частот у 22 областях у рамках проекту "Мовлення громад" і 3 УКХ-частоти в Одеській області.

У загальному обсязі власного мовлення не менше як 15 відсотків мають становити інформаційні передачі місцевої тематики, увесь контент має транслюватися лише українською. Також дозволяється ретрансляція програм Суспільного мовлення і програм "Армія FM".

На конкурс із розбудови музично-розважального мовлення виставлено 5 частот, зокрема в Житомирі, Львові, Полтаві.

Вимоги до програмної концепції передбачають трансляцію не менше ніж 50 відсотків розважальних передач із підбіркою музичних творів. Обсяг ведення передач українською мовою – не менше як 75 відсотків, частка пісень державною мовою – не менше ніж 35 відсотків. Також не дозволяється ретранслювати програми і використовувати дані інших мовників.

Інформацію про оголошення конкурсів регулятором буде опубліковано в газеті "Голос України".

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