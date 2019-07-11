Нацрада оголосить шість конкурсів на радіомовлення

Національна рада на своєму засіданні 11 липня вирішила оголосити шість конкурсів на мовлення, запропонувавши мовникам освоїти 170 FM-частот. Також на конкурс виставлено 3 частоти в УКХ-діапазоні.

Про це повідомляє прес-служба Національної ради.

“Ці форматні конкурси є результатом величезної роботи з акумулювання частот і продумані для того, щоб регулятор міг виконати свої зобов’язання, виписані в законодавстві про Суспільне мовлення, із розбудови мереж "Українського радіо", "Радіо Промінь" і "Радіо Культура”, - підкреслив під час розгляду цих питань член Національної ради Сергій Костинський, назвавши цю подію знаковою для України, українського радіопростору і Національної ради.

У цих конкурсах можуть брати участь усі програми Суспільного мовлення, радіостанції, що здійснюють військово-патріотичне мовлення, приватні мовники будь-якого жанру. Водночас член Національної ради Олег Черниш зауважив, що відповідно до законодавства суспільний мовник має переваги.

Отже, Національна рада ухвалила рішення про оголошення шести конкурсів і затвердила їхні конкурсні умови.

Конкурс із розбудови інформаційного мовлення налічує 37 частот у 14-х областях, зокрема і в 4-х обласних центрах – Києві, Івано-Франківську, Одесі, Ужгороді. У загальному обсязі мовлення не менше як 50 відсотків мають транслюватися інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі 100-відсотково українською мовою.

Конкурс на освітньо-розважальне мовлення — це 38 частот у 22 областях України. Інформаційні, освітні та розважальні передачі мають становити половину обсягу усього ефірного мовлення і звучати винятково українською мовою.

Конкурс на культурно-мистецьке мовлення передбачає 15 частот у 13 областях. Компанії, які стануть переможцями конкурсу, мають транслювати не менше як 50 відсотків культурно-мистецьких та освітніх передач. Обсяг ведення передач українською мовою – 100 відсотків.

Як зазначається, умови цих трьох конкурсів забороняють ретрансляцію програм і використання вихідних даних інших мовників.

На конкурс із розбудови військово-патріотичного радіо виставлено 8 частот у 6 областях, зокрема у 5-ти обласних центрах – Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Полтаві і Херсоні.

На цих частотах мають звучати програми, які висвітлюють діяльності Збройних Сил України, операції Обʼєднаних сил, діяльності ветеранів АТО та подій, що відбуваються на територіях, які є тимчасово окупованими та тимчасово не підконтрольними державній владі України. Також вимогами до програмної концепції передбачено виготовлення та розповсюдження не менше як 30 відсотків програм на військово-патріотичну тематику.

На конкурс для місцевого радіомовлення запропоновано 67 частот у 22 областях у рамках проекту "Мовлення громад" і 3 УКХ-частоти в Одеській області.

У загальному обсязі власного мовлення не менше як 15 відсотків мають становити інформаційні передачі місцевої тематики, увесь контент має транслюватися лише українською. Також дозволяється ретрансляція програм Суспільного мовлення і програм "Армія FM".

На конкурс із розбудови музично-розважального мовлення виставлено 5 частот, зокрема в Житомирі, Львові, Полтаві.

Вимоги до програмної концепції передбачають трансляцію не менше ніж 50 відсотків розважальних передач із підбіркою музичних творів. Обсяг ведення передач українською мовою – не менше як 75 відсотків, частка пісень державною мовою – не менше ніж 35 відсотків. Також не дозволяється ретранслювати програми і використовувати дані інших мовників.

Інформацію про оголошення конкурсів регулятором буде опубліковано в газеті "Голос України".