Суспільного і 79 нових радіостанцій: що зробила Нацрада за 5 років

“Найголовніше, що ми зробили в сфері розбудови радіомовлення за 5 років — замовили Українському державному центру радіочастот 1168 FM-частот. Отримали для використання 449 FM-частот, або 38% від кількості замовлених. За ці 5 років ми змінили підходи щодо замовлення частот, розігнали власну швидкість і швидкість колег. FM-частоти з обмеженого ресурсу для обраних нарешті перетворилися на доступний ресурс для розвитку всіх мовників”, - підкреслив Костинський.

Він уточнив, що частоти, які раніше прораховувалися і координувалися по 2-3 роки, нині прораховуються і координуються рік, а для потреб Сходу і Півдня - за 6 місяців і менше.

Щодо розподілу радіочастот він зазначив, що за 5 років Нацрада видала на конкурсах 294 FM-частоти, які передбачають цілодобове мовлення (без врахування частот, виданих за спрощеною процедурою у Донецькій, Луганській та Херсонській областях). “Головними бенефіціарами конкурсів стали невеликі місцеві радіостанції і Суспільне мовлення, які отримали 203 FM-частоти, це 69% від загального обсягу. Зокрема, місцеві радіостанції, які вже 4 роки працюють в проєкті “Мовлення громад”, отримали 106 FM-частот, Суспільне мовлення - головним чином UA:Українське радіо - отримало 97 FM-частот. 83 частоти були надані регіональним і загальнонаціональним мовникам”, - сказав член Нацради.

За його словами, в регіональному розрізі найбільшу кількість частот отримали телерадіоорганізації в Донецькій - 52 частоти, Луганській - 45, Херсонській - 31, Харківській - 25, Львівській - 21- областях.

“Це - результати сфокусованої роботи Національної ради над розбудовою мовлення саме в певних регіонах. І ці ТОП-5 — це ТОП-5 серед всіх областей України”, - підкреслив Костинський.

Він також зазначив, що “великою метою” Нацради була розбудова нових радіостанцій, і за ці 5 років їх з’явилося 79, а “великою частиною роботи” стало впровадження з 2017 року концепції форматних конкурсів, що спричинило розвиток місцевого мовлення.

“Станом на 1 червня проведено 11 форматних конкурсів. З них 5 конкурсів з розвитку місцевого мовлення в рамках проєкту Нацради “Мовлення громад”. Формат 100% української україномовних передач і пісень реалізований радіостанцією “Країна FM”. Формат військово-патріотичного мовлення — радіостанцією “Армія FM”, яка спочатку працювала в Донецькій та Луганській областях, згодом - у Херсонській на межі з Кримом, а нині вже мовить у Києві, Вінниці та Житомирі”, - поінформував Костинський.

Він додав також, що 2019 року реалізовано ще низку конкурсів — зі створення радіостанцій джазової музики, інформаційного жанру, освітньо-розважального та культурно-мистецького.

“Окрема тема в нашій роботі — тимчасове мовлення і розбудова українського мовлення в Донецькій, Луганській і Херсонській областях. З 2014 року ми реалізуємо спрощену процедуру розбудови мереж українських радіостанцій і телеканалів. У 2014-17 роках ми замість проведення конкурсів і видачі ліцензій почали одразу видавати дозволи на тимчасове мовлення. Наразі видача дозволів за спрощеною процедурою відбувається на території Донецької і Луганської областей та в 6 районах Херсонської. Зараз чекає на розгляд законопроєкт, який передбачає розвиток цієї процедури і застосування в прикордонних районах Харківської, Сумської і Чернігівської областей, що дозволить привести на прикордоння ще більше українських радіостанцій. Станом на 1 червня 2019 року Нацрада видала мовникам 95 дозволів на тимчасове мовлення”, - зазначив Костинський.

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Член Нацради додав також, що пишається ще одним експериментальним проєктом, який реалізованову Києві, - це цифрове радіомовлення в стандарті DAB+.

“У 2018 році ми провели 3 конкурси, і сьогодні на одній частоті в цьому стандарті уже мовить 14 радіостанцій, серед них програми Суспільного мовлення, UA:Українське радіо, UA:Радіо Промінь, UA:Радіо Культура, Армія FM, а також нові молоді радіостанції”, - сказав він.

Підсумоваючи, Костинський наголосив: “Ми започаткували дуже багато нових проєктів, домоглися вражаючих результатів, але зараз важливо, як буде працювати Національна рада далі, які плани у нас на майбутнє, які рішення в найближчій перспективі ми будемо ухвалювати”.