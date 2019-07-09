Нацрада з питань телебачення проситиме у ВР більше повноважень

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення буде звертатися до Верховної Ради стосовно внесення змін до чинного закону про телебачення і радіомовлення з метою розширити її повноваження, зокрема в частині призупинення дії ліцензії.

Про це сказала під час засідання заступник голови Нацради Уляна Фещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні ми не маємо можливості призупинити строк дії ліцензії. Маємо можливість тільки після застосування санкції попередження, штрафу звернутися про анулювання ліцензії. В сьогоднішніх умовах ми повинні мати більш чіткі, виважені і ефективні важелі впливу на інформаційний простір. Тому будемо звертатися за тим, щоб у випадку виявлення порушень статті 6 закону про телебачення і радіомовлення, зокрема закликів до повалення конституційного ладу, розпалювання ворожнечі, Національна рада могла ефективно і швидко протидіяти таким загрозам”, - зазначила Фещук.

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Вона також повідомила, що в проекті рішення щодо інформації про проведення телемосту “Надо поговорить” між українським телеканалом NewsОne та російським "Россия-24" є три пункти. Крім звернення до Верховної Ради щодо внесення змін у законодавство з метою збільшення повноважень Національної ради, пропонується також звернутися до ліцензіатів (телерадіоорганізацій та провайдерів програмних послуг) щодо необхідності неухильного дотримання у своїй діяльності вимог чинного законодавства України, а також створити робочу групу з питань захисту інформаційного простору, протидії антиукраїнській діяльності за участю СБУ, НАЗК, НБУ, МВС, МІП та інших органів державної влади.

За дане рішення члени Нацради проголосували одноголосно.