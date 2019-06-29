Глава УГКЦ: З агресором не можна домовитися, його можна тільки зупинити

Предстоятель Української греко-католицької церкви закликає не вірити тим, хто запевняє, що війну можна швидко завершити.

Про це блаженніший Святослав написав у Facebook.

“Немає легких відповідей на складні питання нашого буття. Не вірте тому, хто вам скаже, що можна швидко завершити війну. Такого не буде. Не вірте, що хтось витягне якусь чарівну картку з рукава і скаже: “Ми зупинимо агресора”. Це неправда”, - зазначив предстоятель УГКЦ.

На його переконання, не можна зупинити агресора, умиротворяти його, йдучи на поступки.

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“На жаль, це не до кінця розуміють гравці світової політики. Не можна домовитися з агресором. Його можна тільки зупинити. Зі злочинцем не розмовляють, а хапають його за руку, щоб не дати скоїти злочин. Ми повинні зрозуміти, що доля країни в наших руках. Однак варто набратися терпеливості та усвідомити, що не існує легких вирішень складних питань”, - наголошує блаженніший Святослав.