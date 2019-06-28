Засуджений у РФ політв'язень Литвинов кілька місяців утримується в колонії Харкова

Український політв'язень Сергій Литвинов, засуджений у Росії за сфабрикованими звинуваченнями, уже кілька місяців відбуває покарання в Україні.

Про це повідомляє Громадське.

"Як сказав сам політв'язень — він відбуває тут покарання із 1 березня 2019 року. Цю саму інформацію підтвердило Громадському керівництво Диканівської колонії №12", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стаття, за якою Литвинов відбуває покарання, та сама, за якою його засудили в РФ — розбій. У Росії він пробув у в'язниці 5 років.

Керівництво Диканівської колонії підтвердило, що йому залишилося сидіти ще 3,5 року.

Литвинов розповів журналістам, що його депортували з Магадана.

"В Магадані в суді мені сказали, що Україна погодилась, аби я відбував термін вдома, але Україна не могла такого сказати. Привезли мене в Старобільськ у СІЗО, засідання Біловодський суд (районний суд у Луганській області — ред.) проводив без мене, і суд вже мене відправив сюди, у виправну колонію", - каже політв'язень.

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Він додав, що написав листа з проханням про помилування Президентові України Володимиру Зеленському. Керівництво колонії підтвердило, що документи на помилування сьогодні, 27 червня, направили в Київ.

У Мін’юсті на журналістський запит підтвердили, що «компетентні органи Росії» передали Литвинова Україні, проте інших деталей справи не розкрили.

«Зміст матеріалів судової справи та детальна інформація щодо цієї особи є конфіденційною і містить персональні дані, які захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», та не можуть поширюватися без згоди суб'єкта персональних даних», — йдеться у відповіді міністерства.

Як повідомлялося, уродженця села Комишне Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014 року в Ростові-на-Дону, коли він там лікувався — мав запалення щелепи, а лікарня в Станиці тоді була захоплена бойовиками «ЛНР».

Литвинов був обвинувачений у вбивствах кількох десятків мирних жителів Луганської області, які він нібито вчинив, перебуваючи в складі добровольчого батальйону «Дніпро-1».

Однак коли захист довів, що «жертв» Литвинова не існувало, то слідчий комітет РФ звинувачення зняв. Відразу після цього українця звинуватили у крадіжці та засудили до 8,5 року ув'язнення.

Адвокат Литвинова свого часу повідомляв, що Генпрокуратура Росії письмово вибачилася перед ним через заведені раніше справи за статтями «вбивство» і «застосування заборонених засобів і методів ведення війни».