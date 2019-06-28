Діаспора просить Канаду допомогти звільнити з російського полону українців

Українська діаспора закликає парламент Канади ухвалити резолюцію із закликом до Росії звільнити усіх незаконно затриманих українців.

Про це йдеться у підготовлених Конгресом українців Канади рекомендаціях канадським депутатам й урядовцям, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Конгрес українців Канади закликає парламент винести на розгляд резолюцію із вимогою до Росії звільнити близько сотні українських політичних в’язнів, подібно до резолюції, ухваленої Європарламентом у 2018 році, яка закликала звільнити кінорежисера та письменника Олега Сенцова”, - зазначається у документі.

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В українській організації також закликали запровадити санкції проти російських чиновників, відповідальних за порушення прав українців.

“Конгрес закликає уряд Канади активно застосовувати “акт Магнітського” за призначенням: аби притягти до відповідальності російських посадовців за порушення ними прав людини незаконно ув’язнених українських бранців, а також для накладення санкцій на виконавців культурних та релігійних переслідувань кримських татар”, - йдеться у рекомендаціях.

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Як відомо, російський адвокат Сергій Магнітський загинув у Росії 16 листопада 2009 року, перебуваючи під арештом, після викриття корупційних злодіянь вищого керівництва держави. США ще у 2012 році запровадили санкції проти російських чиновників, яких підозрюють у порушенні прав людини. Згодом подібний закон ухвалив Європарламент, Естонія та Великобританія. Позаминулого року подібне законодавство, яке однак, не обмежувалося Росією, а поширювалося на порушників прав людини та корупціонерів по всьому світу, набуло чинності й в Канаді.