Справа Марківа: Адвокат виступив у суді із захисною промовою

Адвокат українського військового Віталія Марківа Раффаеле Делла Валле виступив на суді в італійському місті Павія із підсумковою промовою, яка тривала 6 годин.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, прокуратура міста Павії та родина загиблого на Донбасі італійського фотографа намагаються призначити винного, а не знайти справжнього винуватця у загибелі Андреа Роккеллі 5 років тому.

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Спростовуючи тези обвинувачення, захисник зосередився на детальному аналізі інформації від трьох ключових свідків, за даними яких прокурор Андреа Дзанончеллі реконструював факти та створив обвинувальну базу. Йдеться про потерпілого тоді французького фоторепортера Вільяма Руґелона, журналістку Corriere della sera Іларію Морані та фотографа Марчелло Фаучі.

Адвокат українця до дрібниць проаналізував виступи і поведінку згаданих свідків, особливо французького потерпілого. Делла Валле зауважив, що свідчення Руґелона, надані французьким слідчим у жовтні 2014 року, відрізняються від його показань італійцям у листопаді 2018 року.

Згадуючи свідчення того ж француза, адвокат також заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Андреа Роккеллі та Андрія Миронова і наголошує на тому, що стріляли «знизу від сепаратистів», а не з гори Карачун з відстані майже 2 км, хоча прокуратура відкидає версію загибелі Роккеллі внаслідок мінометного вогню з боку бойовиків.

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На засіданні також виступив адвокат захисту держави Україна Нікколо Бертоліні Клерічі. Промови захисників слухала, серед інших, делегація міністерства юстиції України.

5 липня відбудеться передостаннє, сімнадцяте, засідання, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов'янська Донецької області.

Планується, що суд оголосить рішення 12 липня.