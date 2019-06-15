Італія вимагає від України кілька мільйонів євро компенсації у справі Марківа

У справі колишнього військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа, якого звинувачують у загибелі італійського фотографа Андреа Рокеллі біля гори Карачун у 2014 році, адвокати родичів загиблого вимагають суд зобов'язати Україну виплатити кілька мільйонів євро компенсацій.

Про таке повідомляє "Радіо Свобода".

Вимоги адвокатів родичів Рокеллі прозвучали під час засідання трибуналу в італійській Павії 14 червня.

"Перед судом присяжних з підсумковим словом виступили адвокати цивільних позивачів – сім'ї загиблого фотографа Андреа Роккеллі та журналістських організацій. Вони заявили про підтримку версії обвинувачення. Згідно з нею, підсудний військовослужбовець Нацгвардії України Марків 24 травня 2014 року, виконуючи бойове завдання, надавав інформацію ВСУ про місце перебування іноземних журналістів біля фабрики Zeus Ceramica на окупованій тоді терористами території біля Слов'янська Донецької області", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що під час судового засідання захисники інтересів родичів Рокеллі всіляко вихваляли терористів "ДНР" і намагалися спростувати причетність проросійських бойовиків до смерті італійця.

"Представники цивільних позивачів погодилися з тезою звинувачення, за якою Роккеллі та його напарник, росіянин Андрій Миронов, загинули в результаті пострілів з боку гори Карачун, місця дислокації українських військ, а не від проросійських бойовиків, які також стріляли з важкої зброї. Адвокати позитивно говорили про поведінку сепаратистів, цитуючи своїх свідків-журналістів, ніж спростовували причетність бойовиків до смерті цивільних іноземців", – розповів "Радіо Свобода" присутній на засіданні активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

Алессандра Баллеріні, одна із захисників родини Рокеллі, дозволила собі засудити Україну за "бездіяльність у розслідуванні обставин і причин смерті італійського фотографа" і заявила, що батьки загиблого нібито втратили довіру до української влади. Якщо раніше рідні Рокеллі не хотіли говорити про якісь гроші у якості компенсації, то тепер від їх імені Баллеріні вимагає від суду присяжних призначити сплату компенсації родині Роккеллі на суму 1 млн євро – з 500 тис. євро для матері та батька загиблого. Ще 800 тис. євро повинні стати компенсацією для цивільної дружини Рокеллі. Також грошове відшкодування запропоновано іншим адвокатом для сестри Рокеллі.

"Ми просимо вироку, який поверне спокій сім'ї та визнає професіоналізм, пристрасть і сміливість Андреа Роккеллі", – заявила Алессандра Баллеріні.

Водночас захисник від асоціації фотографів-фріленсерів Cesura Lab попросив 15 000 євро компенсації від цивільного відповідача (держави Україна). За його словами, ці кошти будуть спрямовані на організацію професійних курсів для журналістів в Італії.

Попереду ще три останніх засідання суду; наступної п'ятницю з промовою виступить провідний захисник Марківа Раффаелле Делла Валле та адвокат-представник України – Нікколо Бертоліні, 5 липня підсумки захисту оголосить адвокат Донателла Рапеллі.

Очікується, що рішення суду оголосять 12 липня.