Суд щодо екстрадиції Ассанжа відклали на наступний рік

Судове засідання щодо розгляду екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США перенесли на лютий 2020 року.

Про це повідомляє Independent з посиланням на рішення Вестмінстерського магістратського суду.

"Повне судове засідання, на якому буде вирішуватися питання про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США, відбудеться у лютому наступного року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, засідання, яке триватиме 5 днів, розпочнеться 25 лютого 2020 року.

Читайте також: У Німеччині протестували проти екстрадиції Ассанжа

Як повідомлялося, 30 травня 47-річний Джуліан Ассанж мав з'явитися на допит у справі про його екстрадицію до США. Але британська влада відклала слухання через те, що Ассанж виявився фізично занадто слабким, щоб брати участь у суді по відеозв'язку. Адвокат повідомив, що Ассанж переведений до тюремної лікарні. Нове слухання було призначене на 12 червня.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу. Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема, імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії рядовим Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.