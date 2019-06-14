Суд щодо екстрадиції Ассанжа відклали на наступний рік

Суд щодо екстрадиції Ассанжа відклали на наступний рік

Укрінформ
Судове засідання щодо розгляду екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США перенесли на лютий 2020 року.

Про це повідомляє Independent з посиланням на рішення Вестмінстерського магістратського суду.

"Повне судове засідання, на якому буде вирішуватися питання про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США, відбудеться у лютому наступного року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, засідання, яке триватиме 5 днів, розпочнеться 25 лютого 2020 року.

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Як повідомлялося, 30 травня 47-річний Джуліан Ассанж мав з'явитися на допит у справі про його екстрадицію до США. Але британська влада відклала слухання через те, що Ассанж виявився фізично занадто слабким, щоб брати участь у суді по відеозв'язку. Адвокат повідомив, що Ассанж переведений до тюремної лікарні. Нове слухання було призначене на 12 червня.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу. Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема, імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії рядовим Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.

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