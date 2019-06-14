Зусилля німецьких лівих активістів, які протестували проти видачі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, не мали успіху.

Втім, німецька «Соціалістична партія рівності Четвертий Інтернаціонал» провела чималу роботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Їм вдалося зібрати понад 320 тис. підписів під онлайн петицію проти депортації Ассанжа (збір триває), а перед британським посольством у Берліні були організовані акції, хоча й не дуже численні. Партія Лівих навіть звернулася до канцлера Ангели Меркель з вимогою надати 47-річному австралійцю політичний притулок. Утім, відповіді від Меркель не було.

У Німеччині протестували проти екстрадиції Ассанжа \ Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

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Як повідомлялося, у четвер міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід підписав розпорядження щодо екстрадиції Ассанжа. В Штатах тому загрожує до 175 років ув'язнення. Цієї п'ятниці має відбутися наступне слухання по справі.