Глава МВС Британії підписав запит США про екстрадицію Ассанжа

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід підписав розпорядження про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це він заявив в ефірі BBC Radio 4, повідомляє Express.

“Остаточне рішення з цього питання (про екстрадицію Ассанжа — ред.) зараз перебуває на розгляді судів. Я хочу відновити справедливість, і у нас є законні підстави для екстрадиції", - заявив він.

Засідання суду з цього питання відбудеться у п’ятницю, 14 червня.

Водночас видання повідомляє, що наразі незрозуміло, чи може засновник WikiLeaks бути відправлений до Швеції чи США.

Раніше влада США направила до Британії запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

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Як повідомлялося, 30 травня 47-річний Джуліан Ассанж мав з'явитися на допит у справі про його екстрадицію до США. Але британська влада відклала слухання через те, що Ассанж виявився фізично занадто слабким, щоб брати участь у суді по відеозв'язку. Адвокат повідомив, що Ассанж переведений до тюремної лікарні. Нове слухання призначене на 12 червня.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу. Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема, імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії рядовим Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.