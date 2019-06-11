Вашингтон направив Лондону запит на екстрадицію Ассанжа

Вашингтон направив Лондону запит на екстрадицію Ассанжа

Укрінформ
Влада США направила до Британії запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американського чиновника.

"Сполучені Штати подали офіційний запит до Сполученого Королівства про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа", - йдеться у повідомленні.

Раніше в США Ассанжу пред'явили додаткові звинувачення ще по 17 пунктах. Загалом їх кількість становить уже 18. Нові звинувачення пов’язані з незаконним отриманням та оприлюдненням даних, що мають відношення до оборони США.

11 квітня британські поліцейські заарештували в Лондоні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США. Міністерство юстиції США заявило, що він звинувачується в злочинній змові з метою незаконного проникнення в комп’ютерні системи Пентагону.

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Як повідомлялося, 30 травня 47-річний Джуліан Ассанж повинен був з'явитися на допит у справі про його екстрадицію до США. Але британська влада відклала слухання через те, що Ассанж виявився фізично занадто слабким, щоб брати участь у суді по відеозв'язку. Адвокат повідомив, що Ассанж переведений до тюремної лікарні. Нове слухання призначене на 12 червня.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу. Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема, імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії рядовим Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.

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