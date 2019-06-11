Вашингтон направив Лондону запит на екстрадицію Ассанжа

Влада США направила до Британії запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американського чиновника.

"Сполучені Штати подали офіційний запит до Сполученого Королівства про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа", - йдеться у повідомленні.

Раніше в США Ассанжу пред'явили додаткові звинувачення ще по 17 пунктах. Загалом їх кількість становить уже 18. Нові звинувачення пов’язані з незаконним отриманням та оприлюдненням даних, що мають відношення до оборони США.

11 квітня британські поліцейські заарештували в Лондоні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США. Міністерство юстиції США заявило, що він звинувачується в злочинній змові з метою незаконного проникнення в комп’ютерні системи Пентагону.

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Як повідомлялося, 30 травня 47-річний Джуліан Ассанж повинен був з'явитися на допит у справі про його екстрадицію до США. Але британська влада відклала слухання через те, що Ассанж виявився фізично занадто слабким, щоб брати участь у суді по відеозв'язку. Адвокат повідомив, що Ассанж переведений до тюремної лікарні. Нове слухання призначене на 12 червня.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу. Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема, імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії рядовим Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.