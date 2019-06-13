Нацрада планує провести два конкурси на 155 FM-частот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує оголосити два конкурси на 155 FM-частот, які стосуватимуться розвитку місцевого, суспільного та військово-патріотичного радіомовлення в Україні.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський під час брифінгу у четвер, який відбувся замість засідання регулятора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Винесені (на порядок денний засідання Нацради, – ред.) два конкурси на 155 FM-частот, які у вигляді ліцензій отримає ринок і у виглядів радіостанцій – українське суспільство”, – сказав Костинський.

Перший конкурс, за його словами, стосується розвитку місцевого радіомовлення, зокрема на кордоні з Росією. В рамках цього конкурсу регулятор планує розподілити між мовниками 79 частот у 20-ти областях.

“Другий конкурс передбачає, передусім, розвиток мереж Суспільного мовлення (“Українського радіо”, “Радіо “Промінь” і “Радіо “Культура”), а також інших державних, громадських і приватних радіомереж. Ми винесли на цей конкурс 76 частот у 20-ти обласних центрах”, – додав член Нацради.

При цьому зважаючи на те, що засідання Нацради не відбуваються вже вшосте, Костинський наголосив, що ця ситуація загрожує подальшій конструктивній роботі регулятора з розбудови радіомовлення в Україні.

“І, найголовніше, це створює загрозу для національної безпеки в інформаційній сфері в Донецькій і Луганській областях і Херсонській області на межі з анексованим Кримом”, – підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня на сайті Нацради з'явилося повідомлення про те, що чергове засідання регулятора, заплановане на 13 червня, не відбудеться через відсутність кворуму. Як стало відомо Укрінформу із власних джерел, причиною цьому є відсутність першого заступника голови Нацради Ольги Герасим’юк і ще двох членів – Валентина Коваля та Олега Черниша, які йдуть у відпустки.

Нацрада призупинила ухвалення рішень, доки не буде висновків від парламентського профільного комітету або Президента України щодо коректності кадрових рішень, зокрема призначення на посаду члена Нацради Володимира Горковенка.

4 травня Президент Петро Порошенко призначив завідувача відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення замість звільненого за власним бажанням Юрія Артеменка.

Водночас перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк заявила, що вважає звільнення голови Нацради Артеменка неналежним чином оформленим, тому не відкриває засідань Нацради.

24 травня Президент Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення, а також про призначення Горковенка членом Нацради.

30 травня Верховна Рада призначила генерального директора запорізької телерадіокомпанії TV5 Максима Онопрієнка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за своєю квотою.