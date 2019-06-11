Нацрада не зможе провести вже п'яте засідання - відсутність кворуму

Чергове засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, заплановане на 13 червня, не відбудеться через відсутність кворуму.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

“Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” засідання регуляторного органу є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як шість членів Національної ради. У разі незабезпечення кворуму засідання не проводиться”, - йдеться у повідомленні.

Джерела в Нацраді у коментарях Укрінформу уточнили, що засідання не відбудеться через відсутність першого заступника голови Нацради Ольги Герасим’юк і ще двох членів — Валентина Коваля та Олега Черниша, які йдуть у відпустки.

Таким чином, Нацрада не зможе провести вже п'яте засідання поспіль.

Як повідомляв Укрінформ, Нацрада призупинила ухвалення рішень, доки не буде висновків від парламентського профільного комітету або Президента України щодо коректності кадрових рішень, зокрема призначення на посаду члена Нацради Володимира Горковенка.

4 травня Президент Петро Порошенко призначив завідувача відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення замість звільненого за власним бажанням Юрія Артеменка.

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Водночас перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк заявила, що вважає звільнення голови Нацради Артеменка неналежним чином оформленим, тому не відкриває засідань Нацради.

24 травня Президент Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення, а також про призначення Горковенка членом Нацради.