В Україні планують скоротити диспропорції у розвитку регіонів

В Україні планують запровадити нові підходи щодо скорочення значних диспропорцій у соціально-економічному розвитку окремих регіонів і територій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

Як зазначається, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про особливості стимулювання регіонального розвитку" (№5649), в якому особливу увагу приділено розвитку монофункціональних міст, сільських територій у несприятливих умовах, гірських населених пунктів, прикордонних районів та інших типів територій.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря підкреслив, що документ “передбачає виключення з ужитку терміну “депресивні території” та впровадження нової термінології для визначення типів територій, які потребують особливої уваги з боку держави”.

Згідно з законопроєктом, залежно від об’єктивних показників, території з обмеженими можливостями для розвитку пропонується визначити функціональні типи: територія, що підлягає економічній реструктуризації; прикордонна територія у несприятливих умовах; сільська територія у несприятливих умовах; територія з обмеженнями розвитку.

Лукеря сподівається, що найближчим часом парламент ухвалить законопроєкт №5649, мета якого цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток інфраструктури, підтримку підприємництва, реалізацію інтегрованих проєктів розвитку територій, які потребують уваги з боку держави.

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Як повідомлялося, 1 червня Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт змін до Закону «Про засади державної регіональної політики», що впроваджують трирівневу систему стратегічного планування: держава – регіон – громада. Документ передбачає комплексне удосконалення механізмів реалізації державної регіональної політики.