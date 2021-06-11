В Україні уповільнився спад економіки

За розрахунками Міністерства економіки у січні - квітні 2021 року спад економіки України уповільнився до 0,2%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в огляді економічної активності за квітень, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Як результат, Мінекономіки оцінює незначне скорочення обсягів ВВП на рівні 0,2% (падіння на 2,0% у І кв. 2021 р., на 4,9% за 4 міс. 2020 р.)", - йдеться в документі.

У міністерстві зазначають, що у квітні більшість основних видів економічної діяльності продемонстрували суттєве поліпшення ситуації. Але на тлі все ще песимістичних настроїв бізнесу та посилених карантинних обмежень в окремих регіонах «червоної зони» епідеміологічної небезпеки таке покращення здебільшого поки що є ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року, коли у березні-квітні 2020 р. спостерігався пік негативного ефекту на всі сфери економіки від дії глобальних жорстких карантинних обмежень як всередині країни, так і поза її межами.

"Тобто суттєво кращі кількісні дані квітня 2021 р. наразі лише підтверджують той факт, що бізнес успішно адаптувався до роботи в умовах карантину. Разом з тим ми не можемо поки говорити про посткризове оздоровлення економіки. На це потрібно більше часу", - зауважують в міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами Мінекономіки зростання ВВП у поточному році становитиме 4,1%. Раніше за прогнозами Мінекономіки, зростання валового внутрішнього продукту цього року мало становити 4,6%.

Через втрати економіки, пов'язані з посиленням і продовженням карантинних обмежень, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

Світовий банк залишив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,8%.