В Україні всі регіони перевели у «зелену» карантинну зону – МОЗ

В Україні всі області та Київ станом на 9 червня знаходяться на «зеленому» рівні епідемічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, в Україні рівень захворюваності становить 74 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 16 областях цей показник нижчий за визначений.

Рівень госпіталізацій по країні на 8 червня становить 15,5 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем - 17% при граничному показнику 65%.

У Києві показник рівня захворюваності на COVID-19 складає 169, рівень госпіталізацій - 13,4 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем – 9,9% при граничному показнику 65%.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів опублікував постанову від 2 червня цього року № 583, відповідно до якої в Україні пом’якшуються карантинні обмеження.

Зокрема, зелений рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — менше ніж 75; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — менш як 4 відсотки; кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 упродовж останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 300; і якщо на всій території України немає регіонів із встановленим червоним рівнем епідемічної небезпеки.

Постановою дозволено проведення масових заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів більше двох третин місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім поруч) у кожному окремому залі.

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Ці обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Серед іншого, Кабмін також дозволив приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів більше двох третин місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або більше 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі.

В Україні за минулу добу виявили 1 385 нових випадків захворювання на COVID-19. Госпіталізовано було 756 осіб, летальних випадків – 77, одужало 6 962 людини.