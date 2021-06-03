Харківський «коксохім» має сплатити 3,5 мільйона штрафу за забруднення повітря – рішення суду

Харківський завод «Новомет», більш відомий як «коксохім», за рішенням суду має сплатити майже 3,5 млн грн штрафу за забруднення атмосферного повітря.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Рішенням господарського суду Харківської області від 3 червня задоволено позов Київської окружної прокуратури в інтересах держави до ТОВ «Коксовий завод «Новомет» про стягнення 3 475 649 грн шкоди, заподіяної забрудненням атмосферного повітря», - повідомив Чубенко.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Як повідомлялося, Харківський окружний адміністративний суд 7 грудня 2020 року вирішив, що з 6 січня 2021 року коксовий завод «Новомет» повинен тимчасово зупинити виробництво коксу та кам’яновугільної смоли. Однак від заводу надійшла апеляційна скарга, і підприємство не зупинилося. За даними активістів, у мікрорайонах, що неподалік від заводу, іноді забруднення перевищувало норму в 13 разів.

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5 березня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України дозволило коксовому заводу «Новомет» у Харкові викидати забруднювальні речовини в атмосферу впродовж 7 років.

24 березня стало відомо, що директору коксового заводу оголосили підозру за фактом забруднення атмосферного повітря, що спричинило небезпеку для довкілля. За даними слідства, керівник знав про відсутність відповідних дозволів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, однак у період із січня по вересень 2020 року організував виробництво коксу і кам’яновугільної смоли, що призвело до наднормативних викидів в атмосферу забруднювальних речовин і матеріалів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

Відповідно до висновку експертів ННЦ «Інститут судових експертиз імені Бокаріуса», сума збитків, заподіяних зазначеним підприємством, складає майже 3,5 млн грн. Це стало підставою для направлення прокуратурою окремого позову до Господарського суду Харківської області в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції про стягнення збитків, завданих державі внаслідок наднормативних викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Харків'яни, що виступають проти роботи підприємства, влаштовували автопробіги, перекривали дороги, пікетували підприємство, міську раду, обласну адміністрацію, суд. 3 червня люди також влаштували акцію під Господарським судом.