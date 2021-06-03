Жителі Харкова, представники громадських і політичних організацій вийшли на пікет проти діяльності підприємства «Новомет», більше відомого як коксовий завод. Це вже 30-та акція протесту менш ніж за рік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Люди з плакатами «Новомет вбиває нас», «Поверніть нам чисте повітря» пікетують Господарський суд Харківської області, де має відбутися засідання в справі про відшкодування збитків, нанесених незаконними викидами підприємства. Організатор акції Олександр Константінов удягнутий у чорний костюм «смерті».

«Ми почали виходити на протести ще в серпні 2020 року, відтоді, коли змінився власник коксового заводу і люди, що мешкають довкола підприємства, почали відчувати, що неможливо відкрити вікна вночі, не можна випускати дітей на майданчики. Нас труять», - заявив Константінов.

У Харкові відбувся 30-ий пікет проти роботи коксового заводу / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Учасники пікету обурені, що підприємство протягом року працювало взагалі без дозвольних документів, а наразі має дозвіл і безперешкодно працює.

«3,5 млн грн, які намагаються їм присудити, - це копійки для такого підприємства», - обурений Константінов.

Як повідомлялося, Харківський окружний адміністративний суд 7 грудня 2020 року вирішив, що з 6 січня 2021 року коксовий завод «Новомет» повинен тимчасово зупинити виробництво коксу та кам’яновугільної смоли. Однак від заводу надійшла апеляційна скарга, і підприємство не зупинилося. За даними активістів, у мікрорайонах, що неподалік від заводу, іноді забруднення перевищувало норму в 13 разів.

5 березня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України дозволило коксовому заводу «Новомет» у Харкові викидати забруднювальні речовини в атмосферу впродовж 7 років.

24 березня стало відомо, що директору коксового заводу оголосили підозру за фактом забруднення атмосферного повітря, що спричинило небезпеку для довкілля. За даними слідства, керівник знав про відсутність відповідних дозволів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, однак у період із січня по вересень 2020 року організував виробництво коксу і кам’яновугільної смоли, що призвело до наднормативних викидів в атмосферу забруднювальних речовин і матеріалів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

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Відповідно до висновку експертів ННЦ «Інститут судових експертиз імені Бокаріуса», сума збитків, заподіяних зазначеним підприємством, складає майже 3,5 млн грн. Це стало підставою для направлення прокуратурою окремого позову до Господарського суду Харківської області в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції про стягнення збитків, завданих державі внаслідок наднормативних викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Харків'яни, що виступають проти роботи підприємства, влаштовували автопробіги, перекривали дороги, пікетували підприємства, міську раду, обласну адміністрацію.