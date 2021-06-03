Дві черги будівництва онкоцентру в Харкові завершать до кінця 2022 року – голова ОДА

Дві черги будівництва нового онкоцентру в Харкові за умови належного фінансування будуть завершені до кінця 2022 року.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук.

За її словами, на цей рік на будівельні роботи першої та другої черги передбачено 190,6 млн грн. Це спільне фінансування державного, обласного бюджетів і Державного фонду регіонального розвитку.

«У планах – за 2021 рік виконати 19% робіт першої черги будівництва та 11% другої. Дві черги будівництва, за умови належного фінансування, плануємо завершити до кінця 2022 року», – повідомила голова ОДА.

Вона наголошує, що онкоцентр – об’єкт №1 у регіоні, який перебуває на постійному контролі.

«Для нас будівництво онкоцентру – пріоритет, адже важливість проєкту для жителів області важко переоцінити. Це буде сучасний опорний заклад, який прийматиме пацієнтів не лише Харківщини, а й сусідніх областей. Будівництво було анонсоване ще у 2018 році, але тільки зараз розпочались активні будівельні роботи. Це тривалий і коштовний проєкт, який неможливо реалізувати виключно за рахунок обласного бюджету, тож у 2021 році онкоцентр включено до програми Президента «Велике будівництво», – сказала Тимчук.

Як повідомив директор департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Сергій Жуков, наразі встановили половину колон каркасу лікувально-діагностичного корпусу першої черги будівництва (складається з трьох секцій: А, Б та В).

«На цей час підрядна організація підсилила монтаж. Прибула додаткова бригада, що займається виключно монтажем колон. Цього тижня починаємо монтаж ригелів», – зазначив Жуков.

Зараз роботи ведуться за рахунок субвенції, яка надійшла з держбюджету у листопаді 2020 року.

«Ми маємо директивний графік, розрахований на 2 роки. Перша черга будівництва вартує 750 млн грн. Це з урахуванням під’єднання до електричних мереж, витрат на науково-технічний супровід об’єкта, проєктування. Друга черга будівництва зараз на коригуванні», – повідомив Жуков.

За словами генерального директора Харківського обласного центру онкології Дениса Скорого новий лікувально-діагностичний корпус розрахований на 510 ліжкомісць. «Кількість ліжок збільшиться несуттєво порівняно з наявними в нас зараз, однак процеси будуть вибудувані так, що допомогу надаватимуть більшій кількості людей – завдяки сучасним підходам і апаратурі», - говорить Скорий.

Він сам, інші спеціалісти закладу, фахівців Інституту радіології та кількох інших медичних наукових установ у 2018 році сформували медичне завдання для архітекторів і будівельників. Використовувався досвід сучасних онкологічних центрів у світі, зокрема в США, Туреччині, країнах Європи.

Як повідомлялося, новий лікувально-діагностичний корпус онкоцентру розміститься на вільному майданчику на вул. Лісопарківській, 4 – поряд із чинним закладом. Проєкт передбачає, що після відкриття нового корпусу знесуть деякі старі будівлі, а на їх місці побудують відділення променевої терапії. Також заплановано реконструкцію наявного хірургічного корпусу під поліклініку та прибудову харчоблоку.

Роботи, які виконувало харківське ПАТ «Трест Житлобуд-1», почалися наприкінці 2018 року. На них витратили близько 44 млн грн. Зокрема, зробили демонтаж старої будівлі патолого-анатомічного корпусу, винесли інженерні мережі із зони майбутньої забудови. Майже впродовж року (частина 2019 і 2020 рр.) роботи на об’єкті не велися.

У 2020 році проєкт переглянули: змінилися вихідні дані щодо підключення об'єкта до зовнішніх мереж електропостачання, також задля дотримання санітарних норм при розташуванні технологічного обладнання (систем вентиляції та кондиціювання), а через особливості монтажу залізобетонного каркасу довелося збільшити висоту поверхів. Окрім будівництва газової котельні, передбачили резервну систему опалення, тому використовуватимуться мережі теплопостачання, на яких проведуть реконструкцію.

У результаті перегляду проєкту зросла вартість будівництва, договір із підрядником розірвали й оголосили повторний тендер. Його виграло приватне підприємство «Ромб+», зареєстроване на Львівщині. Компанія запропонувала найнижчу вартість будівництва – 737,75 млн грн. З нею департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав договір. Субпідрядниками у документації вказані ще 3 фірми – усі з Львівської області.