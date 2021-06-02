У Новограді-Волинському реконструювали приймальне відділення лікарні

У Новограді-Волинському на Житомирщині у рамках програми Президента України «Велике будівництво» відкрили реконструйоване приймальне відділення при міськрайонній лікарні.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Ми відкрили перше із семи сучасних приймальних відділень, які реконструйовані на Житомирщині в рамках програми Президента України «Велике будівництво». Першою лікарнею, що отримала нове сучасне, як за якістю облаштування приміщень, так і за рівнем обладнання приймальне відділення, стала міськрайонна лікарня у Новограді-Волинському», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до корпусу лікарні прибудували спеціалізовану приймальню для карет швидкої допомоги, а у самій будівлі провели роботи з підвищення енергоефективності, оновили внутрішнє оздоблення і встановили комп’ютерний томограф, рентгенографічну систему, монітори пацієнта, обладнання для операційної.

Голова ОДА додав, що Новоград-Волинська міськрайонна лікарня є опорним медичним закладом і крім жителів міста обслуговуватиме близько 14 тис. пацієнтів.

Реконструкція відділення обійшлася у 28 млн грн, які спрямували з державного бюджету, а також фінансово долучилися місцева влада, благодійники та сама лікарня.

Як повідомляв Укрінформ, програма Президента України «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури.