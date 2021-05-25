Для дев’яти приймальних відділень Київщини закупили комп’ютерні томографи

Для дев’яти приймальних відділень Київщини закупили комп’ютерні томографи

Велике будівництво
Укрінформ
Для дев’яти приймальних відділень Київщини закупили комп’ютерні томографи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«У рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» в опорних лікарнях Київщини не лише модернізували приймальні відділення, а й закупили для них нове діагностичне обладнання. Це значний плюс, який дозволить медикам якісніше проводити обстеження і, відповідно, призначати лікування. До того ж і самі пацієнти зможуть проходити комп’ютерну томографію на місцях, не витрачаючи час і кошти на поїздку до інших медзакладів», – зазначив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

За його словами, опорні медзаклади у Вишгороді, Обухові, Переяслав-Хмельницькому, Миронівці, Іванкові, Ірпені, Макарові та Тетієві нове обладнання вже отримали. Поставка до Білоцерківської міської лікарні №2 наразі очікується.

Закупівлю комп’ютерних томографів проводило Міністерство охорони здоров’я України.

Натомість департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації за кошти субвенції з державного бюджету придбав для опорних закладів регіону 11 апаратів ультразвукової діагностики і 10 цифрових рентгенів.

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Як повідомлялось, координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середині травня заявив, що реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні наближається до завершення. Загалом в Україні за підсумками "Великого будівництва" буде реконструйовано 202 відділення екстреної медичної допомоги.

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