Для дев’яти приймальних відділень Київщини закупили комп’ютерні томографи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«У рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» в опорних лікарнях Київщини не лише модернізували приймальні відділення, а й закупили для них нове діагностичне обладнання. Це значний плюс, який дозволить медикам якісніше проводити обстеження і, відповідно, призначати лікування. До того ж і самі пацієнти зможуть проходити комп’ютерну томографію на місцях, не витрачаючи час і кошти на поїздку до інших медзакладів», – зазначив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

За його словами, опорні медзаклади у Вишгороді, Обухові, Переяслав-Хмельницькому, Миронівці, Іванкові, Ірпені, Макарові та Тетієві нове обладнання вже отримали. Поставка до Білоцерківської міської лікарні №2 наразі очікується.

Закупівлю комп’ютерних томографів проводило Міністерство охорони здоров’я України.

Натомість департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації за кошти субвенції з державного бюджету придбав для опорних закладів регіону 11 апаратів ультразвукової діагностики і 10 цифрових рентгенів.

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Як повідомлялось, координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середині травня заявив, що реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні наближається до завершення. Загалом в Україні за підсумками "Великого будівництва" буде реконструйовано 202 відділення екстреної медичної допомоги.