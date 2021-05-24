У Харкові завершується ремонт найбільшого приймального відділення лікарні

У Харкові за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 25-й Міській клінічній багатопрофільній лікарні вийшов на завершальну стадію капітальний ремонт приймального відділення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації.

"Відділення площею 1100 квадратних метрів стане найбільшим в області з усіх відновлених за програмою «Велике будівництво». Воно будується практично наново, на початку робіт від старого приміщення були залишені тільки стіни. Приміщення приймального відділення для зручності лікарів і пацієнтів будуть розташовуватися за маршрутним принципом", - йдеться у повідомленні.

Відділення буде пристосовано для надання хірургічної, неврологічної допомоги, а також для допомоги пацієнтам з інфарктом. Тут будуть забезпечені максимально комфортні умови як для пацієнтів, так і для медичного персоналу.

Наразі у відділенні вже тривають фасадні роботи, заливається бетон і упорядковується територія.

Одночасно збільшується потужність електромережі для підключення комп'ютерного томографа, який буде встановлений у відділенні. Крім томографа, відділення буде оснащене також новим ангіографом і МРТ.

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Як повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, цього року будуть реконструйовані і оснащені сучасним діагностичним обладнанням 177 приймальних відділень.