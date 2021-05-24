У Харкові завершується ремонт найбільшого приймального відділення лікарні
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації.
"Відділення площею 1100 квадратних метрів стане найбільшим в області з усіх відновлених за програмою «Велике будівництво». Воно будується практично наново, на початку робіт від старого приміщення були залишені тільки стіни. Приміщення приймального відділення для зручності лікарів і пацієнтів будуть розташовуватися за маршрутним принципом", - йдеться у повідомленні.
Відділення буде пристосовано для надання хірургічної, неврологічної допомоги, а також для допомоги пацієнтам з інфарктом. Тут будуть забезпечені максимально комфортні умови як для пацієнтів, так і для медичного персоналу.
Наразі у відділенні вже тривають фасадні роботи, заливається бетон і упорядковується територія.
Як повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, цього року будуть реконструйовані і оснащені сучасним діагностичним обладнанням 177 приймальних відділень.