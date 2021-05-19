На Волині модернізували приймальне відділення райлікарні

У Камінь-Каширській центральній районній лікарні Волинської області завершено реконструкцію частини приміщень під приймальне відділення; роботу виконано за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ із посиланням на Волинську ОДА, тепер оновлене приймальне відділення готове приймати пацієнтів.

Зазначається, що під нове сучасне приймальне відділення було виділено частину приміщень будівлі старого корпусу стаціонару. Загальна кошторисна вартість проєкту становить майже 7 млн гривень.

“Ремонтні роботи розпочалися у листопаді минулого року, а вже сьогодні місцеві жителі мають змогу отримати екстрену кваліфіковану медичну допомогу у модернізованому приміщенні, позаяк завершені усі ремонтні роботи та отримані необхідні дозвільні документи”, - кажуть в обладміністрації.

Як і інші приймальні відділення, що реконструюються за програмою Президента, Камінь-Каширське має три входи: в’їзд для машин швидкої медичної допомоги, вхід для планових хворих та вхід в окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби.

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У відділенні екстреної медичної допомоги облаштовані рецепція, кабінети рентгенодіагностики, лабораторія, оглядова, гінекологічний кабінет та кабінет для інфекційних хворих. Також у відділенні облаштовані палати з кисневими точками.

На сьогодні для Камінь-Каширського приймального відділення вже придбано новий апарат УЗД вартістю 1,8 млн грн. Окрім того, на початку пандемії за кошти, виділені на боротьбу з коронавірусом, для медичного закладу придбали новий рентген-апарат.

Як повідомлялось, координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середині травня заявив, що реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні наближається до завершення. Загалом в Україні за підсумками "Великого будівництва" буде реконструйовано 202 відділення екстреної медичної допомоги.