На Вінниччині реконструювали Бершадську лікарню

На Вінниччині в рамках проєкту "Велике будівництво" реконструювали Бершадську окружну лікарню інтенсивного лікування, реалізація проєкту коштувала 52,5 млн грн.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Загальна вартість реконструкції Бершадської лікарні - 52,5 млн грн. Поліклініку та «швидку допомогу» реконструювали під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги саме задля необхідного забезпечення. Відтепер тут є всі умови для швидкості реагування на невідкладні стани - діагностика та госпіталізація пацієнтів», - сказав голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

За його словами, у ході реконструкції в лікарні з’явились нова система вентиляції, пожежна сигналізація, відеоспостереження і проведений кисень. В інфекційному блоці збудована окрема система каналізації. Також облаштовано новий блок для карет швидкої допомоги та встановлений генератор подачі електроенергії.

Для місцевої служби екстреної медичної допомоги закуплена апаратура та інвентар вартістю 2,2 млн грн.

Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування має ліжковий фонд - 190 цілодобових ліжок ( з них «ковідних» - 130). В лікарні цілодобово чергують лікарі невідкладної медичної допомоги: хірург, педіатр, акушер гінеколог, анестезіолог; середні медичні працівники, а також рентгенлаборант, клінічний лаборант.

Поточного тижня Бершадська і Гайсинська лікарні отримають комп’ютерний томограф, минулого він з’явився у у Могилів-Подільській ОЛІЛ. Загалом, у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» 10 приймальних відділень області після реконструкції, отримають сучасне обладнання: КТ, УЗД та цифровий рентген.

Усього в Україні буде реконструйовано та устатковано сучасним діагностичним обладнанням 177 приймальних відділень.