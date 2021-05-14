У Стрию оновили приймальне відділення райлікарні - фото

У місті Стрий на Львівщині у рамках програми «Велике будівництво» завершилася реконструкція приймального відділення центральної районної лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Фейсбуці.

«Кошторисна вартість проєкту становить понад 9 млн гривень. А усі роботи виконали за кошти держави та Стрийської міськради. Також сама лікарня узяла на себе витрати, пов’язані з розробкою проєктно-кошторисної документації», - написав Козицький.

Крім обладнання сучасною медичною технікою, такою як томограф та система УЗД, у лікарні зробили капітальний ремонт: замінили вікна та сантехніку, встановили нові меблі, провели внутрішні оздоблювальні роботи, облаштували приміщення для надання невідкладної допомоги.

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Зараз відділення працює в цілодобовому режимі, надаючи медичну допомогу в невідкладних станах. За даними ОДА, за рік приймальне відділення Стрийської центральної районної лікарні обслуговує близько 10 тис. пацієнтів, які поступають на стаціонарне лікування. Окрім того, до травмпункту лікарні щороку звертається приблизно 5 тис. осіб.

«Оновлене відділення та нове обладнання дадуть змогу швидко встановити діагноз та допоможуть лікарям оперативно надати невідкладну допомогу для порятунку пацієнтів», - зазначив голова ОДА.

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Заступник голови ОДА Іван Собко також повідомив, що на Львівщині реконструкція приймальних відділень у межах програми «Велике будівництво» завершена на 99,9 %. Із 9 опорних лікарень області участь у програмі взяли 8. У Дрогобицькій міській лікарні ще встановлюють нові ліфти, а у Червоноградській центральній міській лікарні, після масштабної реконструкції, ще очікується відкриття окремих спеціалізованих кабінетів (УЗД, МРТ тощо).

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня 2021 року після реконструкції відкрили оновлене приймальне відділення Червоноградської центральної міської лікарні, яке за своїм оснащенням тепер є одним із кращих в регіоні.

Фото: Максим Козицький, ФБ