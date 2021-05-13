На Львівщині реконструювали приймальні відділення у восьми опорних лікарнях

На Львівщині в президентську програму «Велике будівництво» було включено 8 опорних лікарень області. В них завершили відновлення приймальних відділень, на яке було скеровано за 72 млн грн державних коштів.

Про це під час брифінгу «Реконструкція закладів охорони здоров’я та об’єктів спортивної інфраструктури 2021» повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, передає кореспондент Укрінформу.

«В нас визначено 9 опорних лікарень, 8 з яких були учасниками проєкту, тому що місто Буськ в своїй центральній лікарні попередньо реалізував капітальне оновлення без президентської програми. Там районна рада ще швидше визначила такі пріоритети. Але ті 8 опорних лікарень, які чітко зайшли по «Великому будівництву», можемо констатувати, що на 99,9% вже реалізовані і питання закрите. Чому не 100%? Бо в Дрогобичі ще зараз відбувається процес монтажу ліфтів. Це єдине, що недороблено», - зазначив Собко.

За його словами, всі приймальні відділення капітально відремонтовані, відреставровані, закуплено нове обладнання та техніка, частково за кошти держави, а частково з місцевих бюджетів. 72 млн грн було вкладено в реконструкцію та капітальний ремонт приймальних відділень з державного фонду.

Напередодні, 12 травня відбулось урочисте відкриття приймального відділення в Червоноградській районній лікарні. Тут збудовано новий адміністративний корпус, оновлено реєстратуру, рентгенографічний та процедурний кабінети. Закуплено нове медичне обладнання, зокрема, цифровий електрокардіограф. З часом запрацюють нові профільні кабінети.

Як зазначив Собко, сьогодні голова Львівської ОДА Максим Козицький разом з директором Департаменту охорони здоров’я Орестом Чемерисом урочисто відкривають приймальне відділення у Стрийський центральний районній лікарні. У приймальному відділенні проведено капітальний ремонт із заміною вікон та сантехніки, встановлено нові меблі та медичне обладнання, облаштовано операційні, кімнати для лабораторій, приміщення для надання невідкладної допомоги, облаштовано місця для під’їзду автомобілів швидкої допомоги, встановлено комп’ютерний томограф та ультразвукову діагностичну систему.

Наступного тижня відкриють завершальне в цьому році приймальне відділення, відновлене в рамках президентської програми «Велике будівництво», в Самборі.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що у 2021 році за програмою Володимира Зеленського буде відремонтовано, модернізовано та побудовано 177 приймальних відділень у всіх регіонах України.