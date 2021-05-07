На Сумщині відремонтували приймальне відділення лікарні

У Сумській області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відремонтували приймальне відділення Шосткинської центральної районної лікарні.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Сумської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що у сучасному приймальному відділенні Шосткинської центральної районної лікарні облаштовані оглядові кімнати, мала операційна, реанімаційна палата, де надаватимуть допомогу важким хворим. Там також з'явилася можливість оперативно доставляти хворих до закладу шляхом заїзду відразу двох автомобілів екстреної допомоги.

Крім цього, за кошти державного бюджету придбано комп’ютерний томограф вартістю 11 970 тис. гривень. Обладнання вже поставлено в лікарню, проведені монтажні роботи. Введено в експлуатацію апарат ультразвукової діагностики вартістю 1895 тис. гривень.

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На реалізацію всього проєкту було виділено майже 7 млн грн із державного бюджету (кошти субвенції на реалізацію проєктів з реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень) та майже 183 тис. грн із бюджету Шосткинської міської ради.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що протягом 2021 року планується будівництво, ремонт та реконструкція 177 приймальних відділень лікарень в усіх регіонах України.