На Запоріжжі лікарні отримали нове медобладнання

Опорні лікарні Запорізької області за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» отримали рентгенівські та ультразвукові діагностичні системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що 8 рентгенівських діагностичних систем Calypso F MTOes і 5 ультразвукових діагностичних систем ARIETTA Prologue направлені в лікарні міст Токмак, Мелітополь, Енергодар, Василівка, Пологи, Бердянськ та Запоріжжя.

Ці системи використовуватимуть для швидкої та якісної діагностики при травматологічних, невідкладних та спеціалізованих обстеженнях. Особливо цінним є те, що системи мобільні, їх можна перемістити в палату до пацієнтів, які не здатні пересуватись.

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За словами директора Департаменту охорони здоров’я Олексія Кулинича, нове обладнання буде більшою мірою застосовуватися при екстреному наданні допомоги і первинній діагностиці. Лікар зможе оперативно провести обстеження та правильно поставити діагноз з перших хвилин прибуття пацієнта до медзакладу.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що у 2021-му за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде відремонтовано та переоснащено 177 приймальних відділень в країні.