На Закарпатті модернізували лікарню
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що тепер в оновленому приймальному відділенні Берегівської центральної районної лікарні є й сучасне діагностичне обладнання. За державні гроші для закладу придбали КТ, УЗД та рентген-апарат, загальна вартість оснащення – понад 18 млн грн.
«Берегівська ЦРЛ – це один із опорних закладів охорони здоров’я області. Критерії та вимоги до таких лікарень дуже високі, тому вони передбачають ремонт, реконструкцію приймальних відділень та закупівлю необхідного обладнання для обстеження пацієнтів», – розповів голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.
За його словами, відділення екстреної допомоги Берегівської ЦРЛ вже майже готове до відкриття.
Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу президента та координатор “Великого будівництва” Кирило Тимошенко розповів, що у 2021 році по всій країні збудують та відремонтують 177 приймальних відділень.