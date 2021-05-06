На Закарпатті модернізували лікарню

За програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Берегівській центральній районній лікарні модернізували відділення екстреної медичної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що тепер в оновленому приймальному відділенні Берегівської центральної районної лікарні є й сучасне діагностичне обладнання. За державні гроші для закладу придбали КТ, УЗД та рентген-апарат, загальна вартість оснащення – понад 18 млн грн.

«Берегівська ЦРЛ – це один із опорних закладів охорони здоров’я області. Критерії та вимоги до таких лікарень дуже високі, тому вони передбачають ремонт, реконструкцію приймальних відділень та закупівлю необхідного обладнання для обстеження пацієнтів», – розповів голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

За його словами, відділення екстреної допомоги Берегівської ЦРЛ вже майже готове до відкриття.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу президента та координатор “Великого будівництва” Кирило Тимошенко розповів, що у 2021 році по всій країні збудують та відремонтують 177 приймальних відділень.