На Буковині відкриють 5 оновлених приймальних відділень лікарень

У Чернівецькій області завершуються роботи з облаштування приймальних відділень п’яти медичних закладів, реконструкцію яких розпочали торік за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

Зазначається, що буде оновлено відділення Вижницької, Сторожинецької, Сокирянської районних лікарень, а також обласної лікарні і лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. На даний момент там триває встановлення сучасного діагностичного обладнання, яке область отримала за програмою Президента.

«Кожен із цих медичних закладів отримав комп’ютерний томограф. Загалом апарати вартували 150 мільйонів гривень, їх централізовано закупило Міністерство охорони здоров'я України. І вже незабаром буковинці зможуть робити КТ безкоштовно», - розповів перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк.

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Також цього року планується реалізувати і інші проєкти президентської програми. На розбудову соціальної інфраструктури Буковини із Державного фонду регіонального розвитку виділено 114 мільйонів гривень.

«Цього року в рамках програми «Велике будівництво» ми плануємо добудувати або ж реконструювати низку об’єктів, які будемо поступово презентувати для громади, після завершення тендерних процедур. Ідеться, зокрема, про школи у Їжівцях та Веренчанці, дитсадки у Селятинській громаді, у Колінкцівцях та інші будови», - сказав Ковалюк.

За його словами, загалом у програму «Велике будівництво» у регіоні цього року потраплять 4 школи, 4 дитсадки та два великих стадіони – у Чагрі та Кіцмані.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко назвав цілі програми з розбудови соціальної інфраструктури України на цей рік. Упродовж 2021 року планується побудувати чи реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень.