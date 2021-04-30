У Рахові відремонтували районну лікарню

За програмою Президента «Велике будівництво» завершилася реконструкція з добудовою відділення екстреної медичної допомоги Рахівської районної лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький у Фейсбуці.

«Загалом для проведення ремонтних робіт з державного бюджету виділили 7 млн грн, ще понад 2 млн грн профінансували з місцевого бюджету. Оновлені світлі приміщення, нові меблі та медичне обладнання – усе для покращення роботи лікарів та якості медичних послуг для населення», - написав Білецький.

За його словами, як і інші приймальні відділення, які реконструювали у рамках «Великого будівництва», рахівське отримало сучасне діагностичне обладнання, закуплене для лікарні за кошти державного бюджету.

«Тут є система рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла Supria, система рентгенографічна Perform-X, ультразвукова система СХ50. Загальна вартість обладнання становить понад 18 млн грн. Усе обладнання вже змонтоване, а заклад очікує необхідні документи для введення його в експлуатацію. Незабаром буде відома дата відкриття, а отже і дата старту роботи оновленого приймального відділення», - зазначив Білецький.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році програма Президента «Велике будівництво» розширює свої горизонти. Плани на цей рік – збудувати і оновити 6 500 км доріг та 245 штучних споруд, 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень.