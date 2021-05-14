На Київщині відремонтували приймальне відділення лікарні

На Київщині за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Обухівській центральній районній лікарні завершився капітальний ремонт приймального відділення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

За словами очільника Київської ОДА Василя Володіна, наразі на Київщині вже завершили модернізацію восьми приймальних відділень, шість з них вже ввели в експлуатацію. В Обухівській та Іванківській центральні районні лікарні готують документи для подачі в Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Зазначається, що незабаром буде завершена реконструкція ще чотирьох сучасних приймальних відділень.

"Ще чотири – на фініші. Йдеться про Тетіївську, Переяславську, Фастівську та Ірпінську лікарні", - розповів очільник Київської ОДА.

Усього за програмою “Велике будівництво” в області реконструюють 12 приймальних відділень опорних медзакладів.

“Загалом на Київщині за програмою Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” ми одразу розпочали роботи з модернізації приймальних відділень в 12-ти наших опорних медзакладах. Йдеться не лише про сучасні ремонти, а й про нове обладнання, яке так необхідне для оперативної та якісної діагностики”, - розповів Володін.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що в 2021 році по всій Україні планують реконструювати 177 сучасних приймальних відділень лікарень.