Новий онкоцентр у Харкові внесли до переліку об’єктів програми на 2021 рік

Проєкт нового харківського онкоцентру, який почали зводити наприкінці 2018 року, внесли до переліку об’єктів «Великого будівництва» на наступний рік.

Про це повідомив ЗМІ голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми включили його (онкоцентр - ред.) в об’єкти «Великого будівництва» на 2021 рік, вже подали документи. Це вкрай важливий центр для всієї Східної України. З питанням щодо фінансування я особисто вже тричі був у прем’єр-міністра, розмовляв з ним, коли він був з робочим візитом на Харківщині. Можливо, буде подано законопроєкт, щоб окремим рядком провести фінансування. Зараз обговорюється сума 55 млн грн. Це хоч щось для того, щоб ми рухалися вперед», - розповів Кучер.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який 20 серпня перебував у Харкові з робочою поїздкою, зі свого боку додав, що підтримує будівництво сучасних і потужних медичних центрів.

«У мене є пропозиція, щоб ми зробили цей центр покроково, за 2-3 роки. Ми маємо розуміти, що зможемо зробити у 2021 році, що - у 2022-му, щоб у 2023-му ми змогли його відкрити, закупивши обладнання. Виходячи з цього, матимемо суму і джерела. Щось будемо мати з ДФРР, щось - по окремій програмі», - сказав Степанов.

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Раніше в інтерв’ю Укрінформу Олексій Кучер розповів, що на будівництво онкоцентру потрібно понад 1,7 млрд грн, і регіон просить прописати цю суму окремим рядком у держбюджеті.

18 серпня заступники голови ОДА розповіли ЗМІ, що хочуть, аби будівельний майданчик відвідав Президент Володимир Зеленський і сприяв виділенню коштів з держбюджету.

Як повідомлялося, новий лікувально-діагностичний корпус онкоцентру розміститься на вільному майданчику на вул. Лісопарковій, 4 – поруч з існуючим закладом. Передбачалося, що вже після відкриття нового корпусу знесуть старі будівлі, а на їх місці побудують відділення променевої терапії. Також заплановано реконструкцію наявного хірургічного корпусу під поліклініку та прибудову харчоблоку.

Загалом лікувально-діагностичний корпус розрахований на 510 ліжкомісць.

Роботи почалися наприкінці 2018 року. На них витратили більш як 43 млн грн. Зокрема, зробили демонтаж старої будівлі патолого-анатомічного корпусу, винесли інженерні мережі із зони майбутньої забудови, облаштували мережі. Також почалися роботи нульового циклу лікувально-діагностичного корпусу «Блоку № 1»: влаштування котловану, фундаментної плити. Вже близько 8 місяців роботи взагалі не ведуться.

Фото: kharkivoda.gov.ua