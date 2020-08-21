Новий онкоцентр у Харкові внесли до переліку об’єктів програми на 2021 рік
Про це повідомив ЗМІ голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми включили його (онкоцентр - ред.) в об’єкти «Великого будівництва» на 2021 рік, вже подали документи. Це вкрай важливий центр для всієї Східної України. З питанням щодо фінансування я особисто вже тричі був у прем’єр-міністра, розмовляв з ним, коли він був з робочим візитом на Харківщині. Можливо, буде подано законопроєкт, щоб окремим рядком провести фінансування. Зараз обговорюється сума 55 млн грн. Це хоч щось для того, щоб ми рухалися вперед», - розповів Кучер.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який 20 серпня перебував у Харкові з робочою поїздкою, зі свого боку додав, що підтримує будівництво сучасних і потужних медичних центрів.
«У мене є пропозиція, щоб ми зробили цей центр покроково, за 2-3 роки. Ми маємо розуміти, що зможемо зробити у 2021 році, що - у 2022-му, щоб у 2023-му ми змогли його відкрити, закупивши обладнання. Виходячи з цього, матимемо суму і джерела. Щось будемо мати з ДФРР, щось - по окремій програмі», - сказав Степанов.
Раніше в інтерв’ю Укрінформу Олексій Кучер розповів, що на будівництво онкоцентру потрібно понад 1,7 млрд грн, і регіон просить прописати цю суму окремим рядком у держбюджеті.
18 серпня заступники голови ОДА розповіли ЗМІ, що хочуть, аби будівельний майданчик відвідав Президент Володимир Зеленський і сприяв виділенню коштів з держбюджету.
Як повідомлялося, новий лікувально-діагностичний корпус онкоцентру розміститься на вільному майданчику на вул. Лісопарковій, 4 – поруч з існуючим закладом. Передбачалося, що вже після відкриття нового корпусу знесуть старі будівлі, а на їх місці побудують відділення променевої терапії. Також заплановано реконструкцію наявного хірургічного корпусу під поліклініку та прибудову харчоблоку.
Загалом лікувально-діагностичний корпус розрахований на 510 ліжкомісць.
Роботи почалися наприкінці 2018 року. На них витратили більш як 43 млн грн. Зокрема, зробили демонтаж старої будівлі патолого-анатомічного корпусу, винесли інженерні мережі із зони майбутньої забудови, облаштували мережі. Також почалися роботи нульового циклу лікувально-діагностичного корпусу «Блоку № 1»: влаштування котловану, фундаментної плити. Вже близько 8 місяців роботи взагалі не ведуться.
Фото: kharkivoda.gov.ua