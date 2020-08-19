На Рівненщині реконструюють стадіон для легкоатлетів

Реконструкція стадіону легкоатлетів триває у Костополі в межах президентського проєкту «Велике будівництво».

Про це із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації повідомляє Укрінформ.

У Костополі триває реконструкція стадіону «Колос», який входить у національну програму «Велике будівництво», ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським. Тут облаштовують легкоатлетичні доріжки, сектори для метання диска, молота та штовхання ядра, 1330 глядацьких місць та велике електронне табло.

Нині на об’єкті встановлюють обладнання для секторів з метання диска і молота, штовхання ядра та стрибків у довжину. Будівельники вже частково відновили підтрибунні приміщення та встановили стільці для глядачів, вклали бігові доріжки та облаштували огорожі трибун. Стадіон вже має нові центральні вхідні ворота, оновлений фасад.

Загальна вартість проєкту понад 14 млн грн. З цієї суми понад 9 млн грн уже спрямували, ще 5,5 млн, для закінчення реконструкції стадіону виділять із місцевого бюджету та з ДФРР.

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Загалом, нагадаємо, в рамках президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, 7 приймальних відділень, а також 73 км доріг.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua