На Донеччині реконструюють приймальні відділення 11 опорних лікарень

На Донеччині в межах програми «Велике будівництво» до 15 жовтня реконструюють більшість приймальних відділень 11 опорних лікарень. На це виділено понад 170 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Більшість приймальних відділень 11 опорних лікарень у Донецькій області буде реконструйовано до 15 жовтня. Про це заступник голови Донецької облдержадміністрації Денис Клюшников сказав під час моніторингу ремонтних робіт у приймальному відділенні Слов’янської ЦРЛ», - йдеться у повідомленні.

За словами Клюшникова, в рамках програми «Велике будівництво» з державного бюджету на реконструкцію відділень виділено 88 млн грн, приблизно стільки ж виділено з обласного та місцевого бюджетів. «До 15 жовтня ми взяли на себе зобов’язання реконструювати більшість цих приймальних відділень. Ті, які не встигнемо, за нашими прогнозами - 3-4 відділення - будуть реконструйовані до кінця року», - пояснив заступник керівника області, додавши, що буде проведене й оснащення цих приймальних відділень.

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В ОДА нагадали, що на Донеччині опорними лікарнями визначені «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради», «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут», «Волноваська центральна районна лікарня», «Добропільська лікарня інтенсивного лікування», «Маріупольська міська лікарня № 1», «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука», «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради, «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь», «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування», «Селидівська центральна міська лікарня» та «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська».

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua